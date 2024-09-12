Грабители разобрали стену магазина в Ленобласти, чтобы украсть сигареты

Во Всеволожском районе Ленинградской области двое неизвестных разобрали стену магазина, чтобы украсть сигареты. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Дунай. Двое злоумышленников разобрали стену магазина, на Привокзальной улице, через открывшийся проем они проникли в помещение торговой точки и похитили сигареты.

Собственник торговой точки устанавливает сумму нанесенного ущерба, злоумышленников разыскивает полиция, все обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого сообщалось, что в Пудожском районе Карелии задержан местный житель, подозреваемый в хищении продуктов из магазина. Злоумышленник ночью подпилил дверь и проник в торговый зал. Продавцы обнаружили, что из торгового зала пропал товар на общую сумму четыре тысячи рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к краже причастен 48-летний житель поселка. Мужчина рассказал, что проник в магазин ночью, украл колбасу и алкоголь и незаметно скрылся.

Ранее вор в балаклаве взломал магазин под Нижним Новгородом, чтобы выпить и закусить колбасой.