В Иркутской области бывшего министра здравоохранения приговорили к 18 годам колонии

В Иркутской области бывший министр здравоохранения приговорен к 18 годам лишения свободы за мошенничество, злоупотребление служебным положением, взяточничество и отмывание незаконных доходов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Приговор был вынесен Кировским районным судом города Иркутска.

В ходе судебных заседаний было установлено, что в 2021 году подсудимый предоставил коммерческой организации конкурентные преимущества при закупке медицинского оборудования для областной клинической больницы. Оборудование было поставлено по заведомо завышенной стоимости, в результате чего бюджету причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей.

В феврале 2022 года схема повторилась: бывший министр предоставил конкурентные преимущества на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для 35 учреждений здравоохранения региона, за что получил взятку в размере 7 млн рублей. А до того — взятку в размере 1 млн рублей за продление полномочий руководителю подведомственного медицинского учреждения.

В итоге суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 80 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на срок 15 лет. Соучастники также наказаны.

9 сентября замглавы УФСИН по Московской области признался в получении крупной взятки. В апелляционной жалобе он просил суд смягчить ему меру пресечения и перевести из следственного изолятора под домашний арест, но ему было отказано.

Ранее суд арестовал замглавы отдела УСБ ГУ МВД по Петербургу по делу о мошенничестве.