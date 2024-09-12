Следователи пока не установили всех участников организованной группы блогера Шабутдинова

Следователи пока не установили всех соучастников преступной группы, в которую входил Аяз Шабутдинов, обвиняемый в серии мошенничеств в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В постановлении Мосгорсуда по апелляции на продление ареста блогеру сказано, что это стало одной из причин решения оставить Шабутдинова в СИЗО.

4 сентября Московский городской суд отклонил жалобы защиты Аяза Шабутдинова на очередное продление ему срока содержания под стражей.

13 августа Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову до 16 октября 2024 года. Тогда во время судебного заседания следователь сообщил, что у блогера имеется паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ и открытая виза США. Также, по данным следствия, до своего задержания бизнес-тренер регулярно менял места проживания. В связи с этим следователи полагают, что Шабутдинов может скрыться от следствия.

4 ноября прошлого года Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину.

Ранее компания Шабутдинова проиграла в суде дело о защите репутации.