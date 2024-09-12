В России значительно уменьшились незаконные вырубки в лесах

С января по август 2024 года специалисты Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза) зафиксировали 358 случаев незаконной рубки леса в 29 российских регионах. Это на 33,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а площадь незаконных рубок сократилась на 36%, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Использование спутниковых снимков позволяет еженедельно выявлять участки леса площадью от 0,1 гектара. В настоящее время под космическим мониторингом находятся 546 лесничеств общей площадью 300 миллионов гектаров в 42 регионах, что является самой обширной территорией наблюдения с применением технологий дистанционного зондирования лесов, охватывающей 42% земель лесного фонда.

Благодаря постоянному мониторингу и оперативному реагированию с января по август 2023 года было выявлено 537 случаев незаконной рубки с объемом почти 106,4 тысячи кубометров. По предварительным данным, за аналогичный период 2024 года количество случаев снизилось до 358, а объем незаконно заготовленной древесины уменьшился на 12,5%, составив 93 тысячи кубометров.

«В 13 регионах из 42, которые находятся под контролем системы дистанционного мониторинга лесов, на данный момент, по сведениям мониторинга, не зафиксировано ни одного случая незаконной рубки на землях лесного фонда», — говорится в сообщении.

Снижение объемов незаконной заготовки в январе — августе 2024 года наблюдается в Архангельской, Нижегородской, Свердловской, Курганской, Иркутской, Томской, Кемеровской и Московской областях, а также в Пермском и Хабаровском краях, ЯНАО, Карелии, Башкирии и Бурятии.

Технология дистанционного мониторинга включает спутниковую съемку лесов, анализ данных с использованием искусственного интеллекта и полевые обследования. В Рослесинфорге сопоставляют данные о рубках, выявленные на космических снимках, с информацией о законных рубках из федеральной системы учета древесины. При обнаружении нарушений фрагменты снимков и координаты участков направляются для проверки.

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