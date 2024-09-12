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Вступившего в террористическую организацию россиянина заочно арестовали

В Москве заочно арестовали вступившего в «Хайят Тахрир аш-Шам» россиянина

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Depositphotos

Вступившего в ряды международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (НТS) гражданина России объявили в международный розыск и заочно арестовали. Об этом, ссылаясь на документы московского суда, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, мужчина исповедовал радикальные формы ислама и поддерживал идеи крайнего фундаментализма. Желая на практике реализовать свои экстремистские убеждения, он решил принять личное участие в деятельности исламских вооруженных группировок. Для этого мужчина улетел из Москвы, после чего вступил в ряды «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ).

В связи с этим, суд арестовал россиянина на срок два месяца с момента его фактического задержания либо его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции. До ареста мужчину объявили в международный розыск.

9 сентября турецкая газета Aydınlık сообщила о переговорах украинских властей с международной террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам», бойцы которой оккупируют сирийский Идлиб.

Ранее США назвали главным спонсором терроризма в мире.

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