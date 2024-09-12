Обвиняемого в покушении на Руссо заподозрили в новых убийствах

Следователь ГСУ СКР предъявил борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву обвинение в присутствии четырех адвокатов в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эльдукаева обвиняют в двух убийствах и двух покушениях на убийство, часть из которых относится к 1996 году. По версии следствия, в тот период возник конфликт между руководителем фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым и гендиректором ТОО КБФ АСТ Тельманом Исмаиловым из-за распределения прибыли от аренды земельных участков на Черкизовском рынке. Исмаилов обратился к Эльдукаеву, который якобы возглавлял его охрану. Следствие утверждает, что Эльдукаев нашел киллера, который в декабре 1996 года убил Гуршумова и ранил его брата Тальмана Гуршумова.

Кроме того, Эльдукаева обвиняют в участии в покушении в 2004 году на певца Авраама Руссо. Следствие утверждает, что киллер за $100 тыс. расстрелял автомобиль Руссо и убил его охранника.

Сам Эльдукаев отрицает свою причастность к преступлениям, утверждая, что не состоял в охране Исмаилова и был знаком с ним через третьих лиц.

4 сентября главное следственное управление Следственного комитета России частично прекратило уголовное преследование Тархана Эльдукаева. Защита настаивает на полном закрытии дела. Эльдукаев направил ходатайство, в котором сообщил, что подписал контракт с министерством обороны для участия в специальной военной операции на Украине и готов отправиться в зону конфликта с отрядом из двух десятков родственников и знакомых.

Ранее адвокат оценил желание Эльдукаева уйти на фронт с семьей и друзьями.