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Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета школьниками

Губернатор Артюхов заявил, что поджегших вертолет школьников втянули в это

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Школьников, которые подожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, вовлекли в преступление извне. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов, передает РИА Новости.

Глава Ямала отметил, что подростками «управляли извне», и добавил, что их судьбы могут измениться непредсказуемым образом. Он подчеркнул, что учащиеся имели хорошую репутацию и активно участвовали в школьной жизни.

Артюхов также выразил обеспокоенность по поводу безопасности ключевых транспортных объектов.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Юноши проникли на вертолетную площадку в аэропорту Ноябрьска, облили Ми-8Т горючей жидкостью и подожгли его с помощью сигарет. Обстоятельства поджога вертолета в аэропорту Ноябрьска устанавливает региональная прокуратура. Сгоревший вертолет принадлежал авиакомпании Utair. Подростки, устроившие поджог, госпитализированы с ожогами, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ущерб от их действий оценивается в 300 миллионов рублей.

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