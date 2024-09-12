Стало известно, что иностранцы чаще всего покупают в России

Аналитики ЮMoney проанализировали траты иностранных туристов в России летом 2024 года. С июня по август число выданных иностранцам карт ЮMoney выросло более чем в три раза по сравнению с весной. Больше всего карт получили граждане Китая, пик посещений пришелся на август. Самые высокие обороты платежей — в кафе и ресторанах. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По числу выданных карт с большим отрывом лидируют граждане Китая — на них приходится 81% идентификаций. Еще 2,1% карт было выдано гражданам Казахстана, 1,6% — туристам из Саудовской Аравии, 1,2% — из ОАЭ, 1% — из Омана.

Самые высокие обороты платежей — в точках общепита, а также в категориях развлечений и услуг, в отелях и продуктовых магазинах. Дальше идут транспорт, одежда, медицина, авиабилеты и аренда авто. По количеству покупок также лидирует общепит, на втором месте — транспорт, на третьем — услуги.

Минувшим летом оборот платежей в заведениях общепита вырос почти в четыре раза по сравнению с весной, а покупок стало в 3,5 раза больше. Средний чек стал на 2% больше и составил 1 195 рублей. Оборот платежей в продуктовых магазинах вырос в три раза, число оплат увеличилось почти в четыре раза, а средний чек снизился на 15%, до 674 рублей.

Приезжая в Россию, иностранные туристы часто ходят в театры, музеи и на вечеринки. За лето оборот платежей в категории развлечений вырос почти в пять раз, а число покупок стало больше в шесть раз, средний чек практически не изменился и составил 1 789 рублей. В категории услуг особой популярностью пользовались спа-салоны. Общий оборот платежей за услуги вырос в три раза, как и число покупок, а средний чек увеличился на 4% и составил 656 рублей.

Также, по данным ЮMoney, минувшим летом иностранные туристы стали активнее пользоваться общественным транспортом. В этой категории оборот платежей вырос в пять раз по сравнению с весной, как и число покупок, а средний чек увеличился на 6% и составил 245 рублей.

Самые высокие средние чеки летом 2024 года зафиксированы в категории авиабилетов (11 507 рублей), образования (7 352 рубля) и аренды автотранспорта (5 498 рублей). Среди самых необычных трат летом — услуги ветеринара, медицинские услуги и цветы.

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