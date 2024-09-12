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Больше половины россиян приобретали товары и услуги, рекламируемые блогерами

Более половины россиян доверяют рекламе у блогеров

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Depositphotos

К рекламе в аккаунтах блогеров россияне относятся нейтрально (64%) или положительно (27%). Негативно — лишь 9% респондентов. Это показало исследование DIDENOK TEAM совместно с Ассоциацией Блогеров и Агентств (АБА), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины пользователей доверяют рекламе у блогеров (52%), 48% — относятся к ней скептически. При этом 64% опрошенных покупали товары или пользовались услугами, которые рекламировали блогеры, и только треть пользователей ответили, что ни разу не следовали рекламным рекомендациям (36%).

76% пользователей отметили, что обращают внимание на маркированную рекламу в случае, если их интересует продукт или цепляет креатив. Лишь 13% респондентов признались, что пролистывают рекламу, если видят маркировку, а 11% обычно не замечают ее.

«С 1 сентября 2022 года согласно закону вся реклама в диджитал-пространстве должна быть промаркирована, а информация о рекламных кампаниях передана в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Несмотря на то, что прошло уже два года с момента нововведения, у части рекламодателей до сих пор нет четкого понимания о том, как аудитория воспринимает рекламу с маркировкой в аккаунтах блогеров и каким образом лучше маркировать контент. Результаты нашего исследования показали, что вне зависимости от того, есть маркировка или нет — чтобы рекламный контент посмотрели или прочитали, важна креативная подача», — прокомментировал Кирилл Диденок, диджитал продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM.

Мнения относительно места размещения маркировки разделились. 41% респондентов считают, что маркировку рекламы необходимо интегрировать в рекламное сообщение так, чтобы она была менее заметна и не мешала чтению или просмотру контента: на визуал, в комментарии, в ссылки. При этом 39% считают, что блогеры должны размещать маркировку так, чтобы пользователи сразу видели: контент носит рекламный характер (например, текстом в начале или в конце поста).

Большая часть аудитории (64%) совершает покупки или пользуется услугами, о которых рассказывают инфлюенсеры в рамках рекламных интеграций. Среди прочего поэтому рекламодатели проявляют все больший интерес к инфлюенс-маркетингу из-за его высокой эффективности, а рынок блогинга непрерывно растет.

Несмотря на бытующее мнение о том, что рекламные интеграции у блогеров приводят к недовольству пользователей социальных сетей, данные опроса показывают, что это не так: лишь 9% аудитории относится к рекламе негативно, при этом больше половины — доверяет ей (52%).

Маркировка рекламы в соответствии с законодательством РФ фактически не влияет на восприятие рекламы: лишь 11% опрошенных отметили, что пролистывают рекламное сообщение, если видят маркировку. Также стоит отметить: вне зависимости от места расположения маркировки аудитории прежде всего важен креатив в рекламных интеграциях. Поэтому для привлечения и удержания внимания пользователей брендам и агентствам необходимо уделять особое внимание оригинальной подаче рекламного контента.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян боятся, что их аккаунт будет взломан.

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