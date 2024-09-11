Пожилая женщина избила медведя по совету из новостей и пожалела об этом

Жительница США вышла на прогулку с собаками и столкнулась с медведем. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в штате Вашингтон. Как обычно, 63-летняя женщина отправилась гулять со своими питомцами и животным соседа. В какой-то момент крупные собаки бросились бежать, и американка подумала, что они увидели коров.

Однако к женщине приближался 54-килограмовый медведь. По ее словам, хищник размахивал лапами и пыхтел. Пожилая американка вспомнила, как слышала историю о мужчине, который тоже встретил медведя и ударил его кулаками, после чего животное убежало.

Женщина несколько раз ударила медведя, но какого-либо эффекта это не принесло. В момент заминки пострадавшая упала на землю и свернулась калачиком. Хищник нанес несколько ударов, после чего его отогнали собаки.

По словам американки, недалеко от себя она увидела медвежонка и подумала, что на нее напала самка. Позже выяснилось, что это был самец.

После произошедшего пострадавшую госпитализировали, ей наложили 18 швов.

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