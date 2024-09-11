Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилая женщина избила медведя по совету из новостей и пожалела об этом

В США 63-летняя женщина набросилась на медведя с кулаками и выжила

close
Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

Жительница США вышла на прогулку с собаками и столкнулась с медведем. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в штате Вашингтон. Как обычно, 63-летняя женщина отправилась гулять со своими питомцами и животным соседа. В какой-то момент крупные собаки бросились бежать, и американка подумала, что они увидели коров.

Однако к женщине приближался 54-килограмовый медведь. По ее словам, хищник размахивал лапами и пыхтел. Пожилая американка вспомнила, как слышала историю о мужчине, который тоже встретил медведя и ударил его кулаками, после чего животное убежало.

Женщина несколько раз ударила медведя, но какого-либо эффекта это не принесло. В момент заминки пострадавшая упала на землю и свернулась калачиком. Хищник нанес несколько ударов, после чего его отогнали собаки.

По словам американки, недалеко от себя она увидела медвежонка и подумала, что на нее напала самка. Позже выяснилось, что это был самец.

После произошедшего пострадавшую госпитализировали, ей наложили 18 швов.

Ранее стая выдр до крови расцарапала и искусала вышедшую на пробежку женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами