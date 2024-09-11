В Херсоне в третий раз за сутки прогремели взрывы

Ряд взрывов произошел в Днепровском районе Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава украинской городской администрации Роман Мрочко.

Чиновник не привел никаких подробностей. Воздушная тревога на территории города не объявлялась. Это уже третье сообщение о взрывах в Херсоне за текущие сутки.

11 сентября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Сумах.

7 сентября российские военные нанесли удар по крыше торгово-развлекательного центра в Херсоне, которую ВСУ использовали для запуска беспилотников.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как утверждают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили о работе ПВО Румынии по российским дронам.