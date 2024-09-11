Пьяный экс-вагнеровец убил возлюбленную несколькими ударами ладони

В Волгоградской области экс-бойца ЧВК «Вагнер» осудили за убийство возлюбленной. Об этом сообщает V1.

По версии следователей, молодые люди нередко выпивали, в день инцидента они также были в состоянии алкогольного опьянения. Между парой возникла ссора, во время которой мужчина ударил россиянку ладонью по голове не менее пяти раз, и женщина ударилась о табуретку.

После этого молодой человек уложил любимую спать и лег рядом. Утром он решил, что женщина спит и ушел. В результате россиянка умерла.

Известно, что у пострадавшей было четверо детей. Она часто выгоняла их из дома, но из-за любви к ней младшие члены семьи возвращались. С россиянкой муж развелся из-за ее измен. С осужденным они вместе не жили, но часто встречались.

Сам 29-летний бывший боец подписал контракт, когда находился в колонии. После возвращения домой его помиловали, мужчина устроился подсобным рабочим.

В суде россиянин вину признал, во всем сознался. Его приговорили к восьми годам заключения. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Омске осудили экс-вагнеровца, убившего 18-летнюю беременную возлюбленную.