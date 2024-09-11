Следствие по теракту на БАМе ищет передавшего исполнителю взрывчатку

Следователи разыскивают человека, причастного к финансированию и передаче взрывного устройства обвиняемому в теракте в тоннеле на БАМе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сам обвиняемый рассказал правоохранителям, что действовал по заданию проживающего в Литве гражданина Белоруссии, завербованного украинскими спецслужбами.

В ноябре 2023 года на Байкало-Амурской магистрали произошел подрыв двух железнодорожных составов с нефтепродуктами.

Исполнитель был задержан в Омской области 7 декабря, им оказался гражданин Белоруссии Сергей Еремеев.

9 декабря Центральный районный суд Омска арестовал Еремеева.

Сегодня сообщалось, что следователи получили показания свидетелей, подтверждающие причастность обвиняемого.

Ранее в СК заявили о продолжении расследования дела о теракте в Беслане.