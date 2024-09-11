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Россиянка забралась на дом, чтобы проследить за мужем, и сорвалась

В Лесосибирске ревнивая жена полезла за мужем на второй этаж, но сорвалась

В Красноярском крае попытка проверить мужа закончилась для местной жительницы визитом в больницу. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел в Лесосибирске. Известно, что россиянка следила за супругом, которого подозревала в измене. Она подумала, что мужчина находится в этой квартире, поэтому решила залезть в помещение на втором этаже по фасаду.

Одной ногой она оперлась на подоконник, второй – на вмонтированную в стену антенну, и просунулась в форточку. Спустя некоторое время женщина упала спиной на асфальт. Несмотря на небольшую высоту, она получила серьезные травмы.

«Когда приехала скорая, пострадавшая была без сознания. Женщину увезли в больницу, но спасти не смогли», – сообщается в публикации.

Известно, что у пострадавшей было двое детей.

По словам очевидцев, женщина попросила у мужчины в окне закурить. Они также добавили, что человек нанес ей несколько ударов, поэтому она упала.

Ранее москвич приревновал любимую к школьнику и разбил о его голову бутылку.

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