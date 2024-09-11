Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа заявила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что школам в стране стоит отменить изготовление и вручение выпускникам золотых и серебряных медалей государственного образца.

Согласно сообщению депутата, соответствующую рекомендацию в Раду внес комитет образования.

«Этот анахронизм еще существует лишь в постсоветских странах», — сказала Пипа.

По словам парламентария, данная инициатива была предложена в целях экономии бюджетных средств. Пипа также отметила, что, несмотря на увеличение числа медалистов в украинских школах, уровень знаний учеников снижается.

9 сентября депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина обратила внимание, что министерство образования и науки страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма. В связи с этим в издательстве «Литера» заявили, что эти пособия будут отозваны из школ и перевыпущены.

Ранее стало известно, сколько Украина тратит на военные нужды.