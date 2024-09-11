Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине предложили отменить вручение медалей в школах

Депутат Рады Пипа предложила отменить вручение медалей в школах Украины

close
РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа заявила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что школам в стране стоит отменить изготовление и вручение выпускникам золотых и серебряных медалей государственного образца.

Согласно сообщению депутата, соответствующую рекомендацию в Раду внес комитет образования.

«Этот анахронизм еще существует лишь в постсоветских странах», — сказала Пипа.

По словам парламентария, данная инициатива была предложена в целях экономии бюджетных средств. Пипа также отметила, что, несмотря на увеличение числа медалистов в украинских школах, уровень знаний учеников снижается.

9 сентября депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина обратила внимание, что министерство образования и науки страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма. В связи с этим в издательстве «Литера» заявили, что эти пособия будут отозваны из школ и перевыпущены.

Ранее стало известно, сколько Украина тратит на военные нужды.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами