Обвиняемому во взяточничестве экс-депутату Госдумы Шулепову продлили арест

Суд продлил срок содержания под стражей экс-депутату Госдумы, бывшему мэру Вологды Евгению Шулепову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Шулепов останется под стражей до 13 ноября 2024 года.

Экс-чиновника задержали 13 мая и спустя два дня отправили под арест. Его обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, он получил 450 тысяч рублей от руководителя строительной организации.

Также Шулепова обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, он проходит подозреваемым еще по двум уголовным делам, возбужденным по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шулепов занимал должность главы города Вологды с 2008 по 2016 год. С 2016 по 2021 год являлся депутатом Госдумы. Затем был избран депутатом Законодательного собрания Вологодской области, после ареста сложил мандат депутата.

Ранее главу антимонопольной службы по Вологодской области задержали за взятку и растрату денег.