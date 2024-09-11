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Группа «Аэрофлот» за 8 месяцев перевезла 37,2 млн пассажиров

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» за 8 месяцев увеличился на 19%

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Объем перевозок группы «Аэрофлот» в августе увеличился на 13,4% по сравнению с августом 2023 года и составил 5,9 млн пассажиров, следует из опубликованных операционных результатов на сайте авиакомпании.

В августе «Аэрофлот» совместно с дочерними компаниями перевез 4,7 млн пассажиров на внутренних линиях (рост на 10,4%) и 1,2 млн пассажиров на международных линиях (рост на 27,5%).

Пассажирооборот группы в прошлом месяце увеличился на 15,8%, а на всех рейсах было занято 93,6% кресел.

Также, по данным опубликованных результатов, группа за первые 8 месяцев 2024 года перевезла на 19% больше пассажиров (37,2 млн), чем за аналогичный период в 2023 году.

На внутренних рейсах группой было перевезено 28,8 млн пассажиров (рост на 14%), а на международных – 8,4 млн (рост на 40,4%).

С января по август на всех рейсах «Аэрофлота» было занято 89,7% кресел, а на внутренних – 91,4%.

Ранее «Аэрофлот» совершил первый рейс из Новосибирска на остров Хайнань (КНР). Рейс был выполнен на воздушном судне Boeing 737-800. Рейсы на Хайнань из Новосибирска совершаются с 5 сентября по четвергам и воскресеньям.

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