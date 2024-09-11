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Россиянин решил подставить сожительницу, но стал фигурантом уголовного дела

Житель Томской области рассказал о подготовке теракта сожительницей после ссоры

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Shutterstock/JetKat

Житель Томской области стал фигурантом дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ после жалобы на свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Мужчина поссорился с сожительницей, после чего решил отомстить ей: он связался с правоохранителями и рассказал, что существует угроза для безопасности пассажиров поезда Новый Уренгой — Москва.

«По окончании проверочных мероприятий каких-либо предметов, представляющих опасность гражданам или нормальному функционированию поезда, обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.

После этого полицейские нашли хулигана: им оказался 37-летний местный житель, который разозлился на сожительницу и придумал способ проучить женщину. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело, мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее школьники из Казани рассылали ложные сообщения о минировании объектов в Крыму и попались полиции.

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