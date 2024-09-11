Россиянин решил подставить сожительницу, но стал фигурантом уголовного дела

Житель Томской области стал фигурантом дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ после жалобы на свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Мужчина поссорился с сожительницей, после чего решил отомстить ей: он связался с правоохранителями и рассказал, что существует угроза для безопасности пассажиров поезда Новый Уренгой — Москва.

«По окончании проверочных мероприятий каких-либо предметов, представляющих опасность гражданам или нормальному функционированию поезда, обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.

После этого полицейские нашли хулигана: им оказался 37-летний местный житель, который разозлился на сожительницу и придумал способ проучить женщину. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело, мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее школьники из Казани рассылали ложные сообщения о минировании объектов в Крыму и попались полиции.