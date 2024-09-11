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Патриарх Кирилл предупредил о наступлении эпохи Апокалипсиса

Патриарх Кирилл: потеря веры на фоне внедрения ИИ приближает Апокалипсис

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Повсеместное внедрение технологий с искусственным интеллектом при условии, что люди начнут утрачивать веру в Бога, ведет человечество к приближению Апокалипсиса, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свое мнение он высказал на встрече с участниками X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса», — сказал глава Русской православной церкви.

По словам патриарха, современные люди опускаются в «дарвинистические и марксистские концепции», в то время как единственным выходом из возможного кризиса является вера в Бога, благодаря которой «человек становится лучше».

Юбилейный форум объединенных культур проходит в Петербурге 11-14 сентября. Патриарх Кирилл выступил на конференции с лекцией на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».

Ранее патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ.

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