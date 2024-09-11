Власти Перми ввели режим ЧС после обрушения в жилом доме

Заместитель главы Перми Алексей Туров заявил, что власти города ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в отношении жилого дома №13 по улице Клары Цеткин, где произошло обрушение помещений. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Турова, такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по ЧС и обеспечению безопасности в связи с необходимостью ликвидировать последствия случившегося.

«Функционирует оперативный выездной штаб. Кроме этого, принято решение об организации социальных, аварийно-спасательных и иных служб в том числе, в сфере ЖКХ для скорейшей ликвидации чрезвычайной ситуации», — сказал замглавы Перми журналистам.

Утром 11 сентября мэр города Эдуард Соснин сообщил об обрушении перекрытий в пятиэтажном доме. По его словам, завалены оказались помещение подвала и первый этаж на площади около 36 кв.м. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее в квартире многодетной семьи рухнул потолок.