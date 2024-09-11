Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американец заблудился и месяц выживал в лесу

В США пропавшего в лесу мужчину нашли живым спустя месяц поисков

close
Jeff Kish/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина заблудился в национальном парке и был обнаружен спасателями спустя месяц. Об этом сообщает портал Cascadia Daily News.

39-летний Роберт Шок отправился в поход с собакой по кличке Фредди 31 июля, мужчина планировал обойти часть лесов национального парка Норт-Каскейдс в штате Вашингтон. Спустя несколько дней лесничий нашел собаку мужчины на тропе, хозяина рядом не было.

На поиски пропавшего американца отправились волонтеры и спасатели, они трижды обследовали местность, где была обнаружена собака. Лишь спустя месяц волонтеры, работавшие в поле, услышали крики о помощи. Местонахождение туриста удалось обнаружить, мужчина был сильно истощен, вертолетом санавиации его доставили в медицинское учреждение.

По словам путешественника, он потерял тропу после того, как переправился через реку, и заблудился. Рассказать о своих злоключениях подробно американец не смог, родственники надеются, что он постепенно восстановит силы и придет в себя.

Ранее женщина 12 дней выживала в горах и была найдена на вершине каньона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами