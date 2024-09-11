Американец заблудился и месяц выживал в лесу

В США мужчина заблудился в национальном парке и был обнаружен спасателями спустя месяц. Об этом сообщает портал Cascadia Daily News.

39-летний Роберт Шок отправился в поход с собакой по кличке Фредди 31 июля, мужчина планировал обойти часть лесов национального парка Норт-Каскейдс в штате Вашингтон. Спустя несколько дней лесничий нашел собаку мужчины на тропе, хозяина рядом не было.

На поиски пропавшего американца отправились волонтеры и спасатели, они трижды обследовали местность, где была обнаружена собака. Лишь спустя месяц волонтеры, работавшие в поле, услышали крики о помощи. Местонахождение туриста удалось обнаружить, мужчина был сильно истощен, вертолетом санавиации его доставили в медицинское учреждение.

По словам путешественника, он потерял тропу после того, как переправился через реку, и заблудился. Рассказать о своих злоключениях подробно американец не смог, родственники надеются, что он постепенно восстановит силы и придет в себя.

Ранее женщина 12 дней выживала в горах и была найдена на вершине каньона.