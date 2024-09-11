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Половина россиян ждут комплексной поддержки здоровья от своего работодателя

Для большинства россиян важна активная работа компании со здоровьем сотрудников

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Depositphotos

По результатам исследования лицензированного страхового брокера Mainsgroup, каждый второй россиянин (55%) считает важной проактивную работу компании со здоровьем сотрудников. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Для опрошенных это понятие преимущественно включает в себя полис ДМС (49%) и программы корпоративного здоровья (спортивный зал — 35%, психолог — 22%, бассейн — 14%). При этом 17% опрошенных отметили необходимость не просто наличия ДМС, а создания целой системы по управлению здоровьем в компании.

На вопрос о том, что работодатель предлагает в действительности, 39% россиян отметили полис ДМС. 28% опрошенных сказали, что в рамках управления здоровьем им вовсе ничего не предложено. На последних местах оказались: консультации с психологом (9%), посещение спортивного зала (9%), бассейн (8%), услуги массажа (3%). Единая система контроля за здоровьем, которая может включать в себя вышеупомянутые услуги, предложена лишь 5%.

Получается, что доля оказываемых работникам мер поддержки не соответствует их действительным нуждам. При этом 32% опрошенных заявили, что вовсе не удовлетворены этими мерами, а 40% оценили их только на «удовлетворительно».

«Разрозненные провайдеры помогают решать узкую задачу в плане корпоративного здоровья, но не дают комплексный эффект ни сотруднику, ни работодателю. Необходимость синергии отмечают и сами сотрудники (17% хотят видеть систему по управлению здоровьем, но получают ее только 5%). Ситуацию можно исправить через платформенные решения, интегрирующие провайдеров, данные и эффекты. А бонусы с провайдеров можно собирать в единый мешок и выплачивать рублями. Как показало исследование, для 42% сотрудников — это лучший стимул заняться личным здоровьем. Получается «здоровый кешбэк», — поделился Павел Озеров, совладелец Mainsgroup.

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