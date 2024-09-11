Песков поздравил командира «Альфы» Геннадия Зайцева с 90-летием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил командира спецподразделения КГБ «Альфа» Геннадия Зайцева с 90-летием.

В первую очередь Песков пожелал военному здоровья, а также отметил, что в Кремле помнят и ценят заслуги этого героического человека.

Зайцев родился 11 сентября 1934 года в селе Саломатово Чусовского горсовета Пермской обл. РСФСР (сейчас в Чусовском районе Пермского края РФ). В период с 10 ноября 1977-го по 4 ноября 1988 годы он был командиром группы «А» 5-го отдела 7-го Управления КГБ при Совмине СССР (с 1978 года — КГБ СССР).

Группа «А» позднее получила неофициальное название «Альфа» (ныне — Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России). Ее создали 29 июля 1974 года как антитеррористическое подразделение.

Зайцев несколько раз возглавлял специальные операции по освобождению заложников и нейтрализации особо опасных преступников: в посольстве США в Москве (март 1979 года), в городе Сарапуле (декабрь 1981), Тбилиси (ноябрь 1983), Уфе (сентябрь 1986-го), Минеральных Водах (декабрь 1988-го).

С декабря 1988 по 1991 годы Зайцев занимал должность заместителя начальника 7-го Управления КГБ. Во время беспорядков в Баку руководил введенным в город сводным отрядом бойцов спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «Витязь». С марта 1995 года в отставке.

Ранее боец «Альфы» рассказал, как в конце 80-х годов детей захватили в заложники в Орджоникидзе.