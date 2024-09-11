Почти половина россиян боятся, что их аккаунт будет взломан

Каждый день миллионы пользователей создают аккаунты в различных соцсетях, где при регистрации требуется ввести свои данные. Опрос показал, что более 60% россиян указывают реальную личную информацию. В то время как остальная часть респондентов заменяет верную информацию на частично-ложную (20%) или абсолютно нереальную (19%). Это показало исследование Яндекс Взгляд и Павербанки МТС Юрент, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Никогда не сталкивались с мошенническими схемами в интернете 37% пользователей. Еще треть опрошенных отмечали, что иногда замечали действия мошенников, 18% редко попадали в подобные ситуации. И только 12% респондентов становились жертвами аферистов.

Получая сообщение от незнакомого пользователя, жители России реагируют по-разному. Большинство (30%) блокируют номер, с которого пришло сообщение, 28% удаляют контакт, отвечают на полученный текст 15% абонентов, а 12% выясняют цель обращения.

Почти половина опрошенных россиян (45%) боятся, что их аккаунт могут взломать. Переживают из-за утечки данных 20%, опасаются шантажа в соцсетях 17%, не хотят столкнуться с публикацией личных фотографий или компромата 13%. Самая меньшая часть пользователей переживает из-за рассылки спама от своего имени.

Не защищают свои данные в социальных сетях 63% пользователей. И только 37% респондентов стараются обезопасить информацию о себе и используют различные способы защиты.

Россияне отметили следующие три способа – как самые действенные: 43% выбирает надежный пароль, 18% защищают данные двухфакторной аутентификацией, а еще 14% избегают авторизации через соцсети на сайтах.

Ранее в России призвали регионы создавать собственные центры искусственного интеллекта.