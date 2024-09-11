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Еще один аэропорт Мурманской области закрыли для самолетов

Росавиация: аэропорт в Апатитах временно не принимает и не отправляет самолеты

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Еще в одном аэропорту Мурманской области ввели временные ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, временно не принимает и не отправляет авиарейсы аэропорт «Хибины» в городе Апатиты.

Незадолго до этого стало известно об ограничениях работы аэропорта Мурманска. Кореняко объяснил, что это сделано в целях безопасности.

По данным Telegram-канала Mash, в Мурманской области сбили два украинских беспилотника самолетного типа «Летучая лисица», однако такой самолет требует управления непосредственно пилотом. При этом, известно, что украинские инженеры делают на базе указанного самолета беспилотники Aerosor Nynja.

Корреспонденты Mash добавили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать аэродром Оленья, но беспилотники были сбиты российской системой ПВО.

Ранее над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.

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