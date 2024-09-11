Мужчина расстрелял дверь заведения в Москве после конфликта с охранником

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре рассказали, что ночью в заведении на Веневской улице произошел словесный конфликт между посетителем и охранником, в ходе которого 34-летний мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия, в сторону двери заведения.

Оружие изъято, информации о пострадавших не поступало, подчеркнули в прокуратуре.

Ход и результаты процессуальной проверки находится на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

На опубликованном ведомством видео с камер видеонаблюдения показано, как мужчина подходит к заведению с автоматом и начинает стрелять. С другой камеры видно, что пули пробили входную группу здания и чудом не попадают в охранника.

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