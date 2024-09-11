Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности взрыва у гаражного кооператива в Екатеринбурге

Взрыв в Екатеринбурге произошел из-за срабатывания устройства с таймером

close
Shutterstock

Взрыв в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел в результате срабатывания устройства с таймером, который могли привести в действие диверсанты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — сказал источник.

Взрыв произошел утром 11 сентября неподалеку от гаражного кооператива. По информации антитеррористической комиссии в Свердловской области, в результате произошедшего пострадал один человек, его госпитализировали. Информации о его состоянии не поступало.

Район, где произошел взрыв, оцепили. Движение транспорта в районе улицы Крауля также частично перекрыли.

22 августа в городе Кизел в Пермском крае произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме, пострадали несколько квартир. На место ЧП также выехали замглавы правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

Ранее мужчина взорвал гранату в доме на западе Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами