Стали известны подробности взрыва у гаражного кооператива в Екатеринбурге

Взрыв в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел в результате срабатывания устройства с таймером, который могли привести в действие диверсанты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — сказал источник.

Взрыв произошел утром 11 сентября неподалеку от гаражного кооператива. По информации антитеррористической комиссии в Свердловской области, в результате произошедшего пострадал один человек, его госпитализировали. Информации о его состоянии не поступало.

Район, где произошел взрыв, оцепили. Движение транспорта в районе улицы Крауля также частично перекрыли.

22 августа в городе Кизел в Пермском крае произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме, пострадали несколько квартир. На место ЧП также выехали замглавы правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

Ранее мужчина взорвал гранату в доме на западе Москвы.