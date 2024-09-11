Мать заметила изменение цвета глаз у трехлетней дочери и спасла ее от рака

В Великобритании у трехлетней девочки неожиданно изменился цвет радужки глаза, что вызвало обеспокоенность у ее матери, врачи диагностировали у ребенка злокачественную опухоль, поразившую сетчатку. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья находилась на отдыхе, когда мать обратила внимание, что у ее трехлетней дочери стал меняться цвет глаз. Сначала женщина не придала этому особого значения, решив, что это произошло из-за длительного нахождения ребенка в хлорированной воде бассейна.

Спустя несколько дней белки глаз девочки налились кровью, а радужка полностью изменила цвет. Семья обратилась за медицинской помощью. В ходе обследования медики диагностировали у ребенка ретинобластому — рак сетчатки глаза.

Новообразование пришлось удалить вместе с органом, после курса химиотерапии заболевание перешло в стадию ремиссии, врачи смогли сохранить маленькой пациентке один глаз.

Ранее собака помогла спасти хозяина от рака, почуяв опухоль.