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Мать заметила изменение цвета глаз у трехлетней дочери и спасла ее от рака

Daily Mail: британка спасла дочь от рака, заметив изменение цвета ее глаз

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Depositphotos

В Великобритании у трехлетней девочки неожиданно изменился цвет радужки глаза, что вызвало обеспокоенность у ее матери, врачи диагностировали у ребенка злокачественную опухоль, поразившую сетчатку. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья находилась на отдыхе, когда мать обратила внимание, что у ее трехлетней дочери стал меняться цвет глаз. Сначала женщина не придала этому особого значения, решив, что это произошло из-за длительного нахождения ребенка в хлорированной воде бассейна.

Спустя несколько дней белки глаз девочки налились кровью, а радужка полностью изменила цвет. Семья обратилась за медицинской помощью. В ходе обследования медики диагностировали у ребенка ретинобластому — рак сетчатки глаза.

Новообразование пришлось удалить вместе с органом, после курса химиотерапии заболевание перешло в стадию ремиссии, врачи смогли сохранить маленькой пациентке один глаз.

Ранее собака помогла спасти хозяина от рака, почуяв опухоль.

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