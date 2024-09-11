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Стало известно, в декорациях каких фильмов россияне мечтают провести осень

RT: россияне хотят провести осень в декорациях «Гарри Поттера» и «Сумерек»

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Warner Bros. Pictures

Россияне считают «Гарри Поттера» вдохновляющим фильмом и хотят провести осень в его декорациях – об этом заявили 11% участников соответствующего опроса. Столько же людей назвали советский фильм «Любовь и голуби», передает RT результаты исследования.

На втором месте после этих картин идут фильмы «Служебный роман» и «Дом у озера», набравшие по 10%. Чуть меньше респондентов (7%) выбрали «Осень в Нью-Йорке».

По 5% участников исследования заявили, что хотели бы провести осень в декорациях саги «Сумерки» и сериалов «Друзья» и «Зачарованные». Чуть меньше опрошенных (4%) назвали «Брат», «Сладкий ноябрь». По 3% респондентов выбрали сериалы «Теория большого взрыва», «Бригада» и фильмы «Шоколад» и «Амели».

Еще 35% россиян заявили, что не хотели провести осень в декорациях ни одного из названных фильмов или сериалов. Вариант «Другое» выбрали 5% опрошенных и назвали «Семнадцать мгновений весны» и «Москва слезам не верит».

Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» основано на ответах более 2,5 тыс. россиян со всей страны.

В недавнем опросе более половины россиян рассказали, что им пережить сезонную хандру помогают путешествия. Еще 27% ответивших считают, что от осеннего уныния путешествия не спасают, а 22% соотечественников и вовсе никакой сезонной хандрой не страдают.

Ранее россияне назвали свои любимые блюда осенью.

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