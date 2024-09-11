В Приморье неизвестные покровители попытались помочь напавшему на девушку мигранту

В городе Большой Камень в Приморском крае мигрант жестоко избил девушку из-за ее отказа после навязчивых ухаживаний. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Владивостока и не только».

По информации канала, инцидент произошел 31 августа. Сперва приезжий настойчиво оказывал девушке знаки внимания. Он писал ей в социальных сетях, а также на личный номер телефона. Однако пострадавшая ответила ему отказом.

Тогда, по данным журналистов, мигрант напал на девушку. Он ночью якобы подкараулил ее, после чего избил и попытался изнасиловать. Помогли девушке прохожие, которые отпугнули мужчину.

В результате инцидента девушка оказалась в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали и отправили в СИЗО. Однако, по данным канала, появились «неизвестные покровители», которые пытаются замять дело.

Ситуация находится на контроле общественников, отмечает Telegram-канал.

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