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В деле об экскурсии по руслу Неглинки в Москве могут появиться новые обвиняемые

ТАСС: в деле об экскурсии в коллекторе в Москве могут появиться новые обвиняемые

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В уголовном деле о нелегальной экскурсии по руслу коллектора реки Неглинки в Москве могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Следственные и процессуальные действия, для производства которых испрашивалось предыдущее продление срока, выполнены не в полном объеме, поскольку не установлены все соучастники преступления», — говорится в материалах дела.

До этого был продлен арест диггеру Никите Дубасу и главе компании «Спутник» Александру Киму, которые были задержаны вскоре после фатального происшествия с туристами.

В августе 2023 группа туристов пошла на экскурсию под названием «Тайны московского подземелья» в столичные коллекторы во время сильного ливня, восемь человек утонули. Спуститься в коллектор должно было около 20 человек, однако большинство отказались из-за прогноза о сильном ливне. В пресс-службе столичного департамента ЖКХ заявили, что подобные экскурсии незаконны, а их проведение квалифицируется как уголовно наказуемое деяние.

Ранее эксперт объяснил, как проходят экскурсии с диггерами по коллекторам Неглинки.

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