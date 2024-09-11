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«Дефицита снега не будет»: москвичам рассказали, какую погоду ждать зимой

Синоптик Тишковец: зима в Москве будет теплее климатической нормы

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предстоящая зима в Москве будет более теплой, чем она должна быть по климатическим нормам. Об этом kp.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, превышение температуры будет составлять два-три градуса.

«А если говорить про осадки, — я думаю, дефицита снега не будет. Его количество будет достаточно близким к средним показателям, которые характерны для зимнего сезона. То есть снега будет в норме. Однако состояние атмосферы будет очень неустойчивым. Именно такие у нас в последние годы зимы: оттепели сменяются морозами, потом снегопадами, потом опять теплеет», — сказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что в декабре средняя температура воздуха составит -2°C, в январе — -3°C…-4°C. Однако эксперт добавил, что это средние месячные значения, которые складываются из дневной и ночной температуры каждого дня. Поэтому зимой возможны и морозы, и оттепели.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что жителям Москвы и Московской области следует на время отложить осенние куртки, поскольку вплоть до выходных сохранится летняя погода. По его словам, температура ночью будет 11-16°C, а днем — 22-27°C.

Ранее ученые предупредили, что погодные бедствия в мире резко усилятся в ближайшие десятилетия.

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