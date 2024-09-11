Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Екатеринбурге рядом со строящимся ЖК

Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Екатеринбурге в районе улицы Крауля — рядом со строящимся жилкомплексом «Янтарная долина». Об этом пишет портал Е1.

«По стройке бегали люди в черных масках, такое ощущение, что кого-то или что-то искали, в 06:30 приехали три машины реанимации, прилетел вертолет», — рассказал изданию очевидец.

Позже антитеррористическая комиссия Свердловской области пояснила, что в Визовском районе города неподалеку от гаражного кооператива «произошел хлопок». В инциденте пострадал человек, а также три машины. Место происшествия оцепили, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыли.

Источники заверили, что «угроза нейтрализована». Специалисты оценивают характер и размер причиненного ущерба.

Накануне взрыв произошел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении. По предварительным данным, шестеро пострадавших были доставлены в медицинский центр.

Ранее в дагестанском Кизилюрте в квартире взорвался газ.