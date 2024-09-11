Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Екатеринбурге рядом со строящимся ЖК

Е1: оперативные службы оцепили стройку в Екатеринбурге после хлопка

close
«Сигнал Урал»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Сигнал Урал»

Очевидцы сообщили о звуке взрыва в Екатеринбурге в районе улицы Крауля — рядом со строящимся жилкомплексом «Янтарная долина». Об этом пишет портал Е1.

«По стройке бегали люди в черных масках, такое ощущение, что кого-то или что-то искали, в 06:30 приехали три машины реанимации, прилетел вертолет», — рассказал изданию очевидец.

Позже антитеррористическая комиссия Свердловской области пояснила, что в Визовском районе города неподалеку от гаражного кооператива «произошел хлопок». В инциденте пострадал человек, а также три машины. Место происшествия оцепили, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыли.

Источники заверили, что «угроза нейтрализована». Специалисты оценивают характер и размер причиненного ущерба.

Накануне взрыв произошел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении. По предварительным данным, шестеро пострадавших были доставлены в медицинский центр.

Ранее в дагестанском Кизилюрте в квартире взорвался газ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами