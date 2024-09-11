В пятиэтажном доме в Перми обрушились перекрытия

В Перми в пятиэтажном доме обрушились перекрытия, в здании работают спасатели. Мэр города Эдуард Соснин сообщил в Telegram-канале, что держит ситуацию на контроле.

Он рассказал, что в жилом доме на улице Клары Цеткин, 13, произошло обрушение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 кв.м. Ранее об этом сообщали местные Telegram-каналы.

Причины происшествия пока не называются.

По словам мэра, 17 жильцов эвакуировали из здания. На месте развернули оперативный штаб, в доме работают спасатели.

Пострадавших, по данным главы города, нет. При этом пермский Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости» опубликовал фотографию, на которой спасатели несут мужчину на носилках.

Дополнительную информацию власти сообщат позже, добавил Соснин.

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