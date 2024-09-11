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Отдыхающие из-за нежелания платить на базе отдыха в Приморье устроили массовую драку

В Приморье туристы не захотели платить на базе отдыха и устроили массовую драку

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Телеграм-канал «Nhk_off»

В Приморье отдыхающие устроили массовую драку с персоналом из-за нежелания платить на базе отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал Nhk_off.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на базе отдыха «Морской бриз» в городе Находке. По словам очевидцев, группа отдыхающих устроила скандал с администрацией из-за нежелания оплачивать услуги.

В какой-то момент дебоширы перегородили проезд автомобилями и устроили потасовку с одним из работников администрации. Конфликт перерос в массовую драку, в которой принимали участие не желавшие платить туристы, другие отдыхающие и сотрудники базы.

До этого соседи схлестнулись в массовом побоище из-за музыки во дворе дома в Челябинске. На кадрах с места происшествия видно, как участники потасовки кричат, оскорбляют и валяют друг друга по асфальту.

Ранее мужчина разбил оппоненту голову железным грифом в волгоградском спортзале.

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