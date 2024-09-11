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В Находке спасли женщину, упавшую с 15-метровой высоты

В Приморье врачи спасли россиянку, упавшую с 15-метровой высоты

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Телеграм-канал «Находкинская городская больница»

Медики Находкинской больницы несколько недель боролись за жизнь женщины, упавшей с большой высоты, жизнь пациентки удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пострадавшая поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, женщина упала с высоты 15 метров, при каких обстоятельствах произошел инцидент, в медицинском учреждении не сообщили.

Компьютерная томография выявила множественные переломы ребер, ушиб головного мозга, признаки внутреннего кровотечения. Пострадавшую экстренно направили в операционную, хирургическое вмешательство длилось почти два часа. Из-за травмы одно легкое спалось, больную подключили к ИВЛ. Для восстановления функции внешнего дыхания потребовалось провести еще две операции.

Спустя неделю после происшествия, россиянка пошла на поправку, в общей сложности в больнице она провела месяц, еще полгода ей предстоит носить специальный корсет для поддержания реберного каркаса.

Ранее россиянка развешивала белье на балконе и сорвалась с четвертого этажа.

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