Смирнов заявил, что в Курской области объявлена ракетная опасность

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Смирнов призвал всех укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или найти подходящее укрытие на улице.

Объявление было опубликовано в 8:22 мск, спустя три минуты, в 8:25, врио губернатора сообщил об отмене тревоги.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал Смирнов.

Накануне врио губернатора заявил, что в регионе сбили авиационную бомбу Вооруженных сил Украины.

В ночь на 11 сентября в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Орловской, Белгородской и Курской областями.

Ранее в интернете опубликовали кадры прорыва российских войск в Курской области.