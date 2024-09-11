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В Петербурге ребенок сбросил огнетушитель с 10-го этажа и попал в прохожего

«78.ru»: в Петербурге ребенок сбросил огнетушитель с 10-го этажа

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Красносельском районе Петербурга прохожий попал в больницу из-за выброшенного из окна огнетушителя. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Маршала Казакова, мужчина разговаривал по телефону под окнами дома и был травмирован выброшенным из окна огнетушителем. По предварительной информации, тяжелый предмет выбросил с высоты десятого этажа ребенок.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, подробности о характере его травм неизвестны. Полицейские установили личность малолетнего хулигана, личности его родителей устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сарове шестиклассник попал в реанимацию и впал в кому после падения на него батареи. По предварительной информации, батарею из сушильной комнаты на девятом этаже дома сбросили подростки, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ребенка придавило раковиной в строительном магазине в Петербурге.

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