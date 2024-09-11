В московской гостинице прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

Следователи провели обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы в рамках дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в первые сутки после теракта в «Крокусе» силовики провели не менее 11 обысков, чтобы найти улики, имеющие отношение к делу. Обыски провели как в квартирах, так и в хостелах.

Днем 23 марта обыски также прошли в гостинице, которая находится в семи минутах пешком от станции метро Бауманская и в 15 минутах езды от столичного центра. В гостинице можно разместиться за 11 тысяч рублей за ночь.

Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

В середине августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Ранее фигуранты дела о теракте в «Крокусе» разрыдались на судебном заседании.