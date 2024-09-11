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В деле о гибели участников экскурсии в московском коллекторе появились новые подробности

Суд привел новые детали дела о гибели людей в подземном коллекторе Москвы

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Фигуранты дела о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас останутся в СИЗО, так как с их стороны предпринимались меры по сокрытию следов преступления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

«После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — приводит агентство фрагмент документов.

В них также говорится, что защита обвиняемых отрицает доводы следствия и отмечает, что один из фигурантов дела сам явился к следователю, чтобы разобраться в произошедшем.

Александр Ким является генеральным директором фирмы ООО «Спутник», которая продавала билеты на экскурсию, Никита Дубас — один из организаторов. Они обвиняются в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор экскурсионного бюро «Авангард» Александр Лазовский, который находится в розыске. Мужчина 21 августа 2023 года улетел в ОАЭ.

Ранее мать фигуранта дела о гибели людей в коллекторе рассказала, почему сын уехал в Дубай.

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