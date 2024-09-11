Трамп ответил на слух о том, что в одном из городов США мигранты едят домашних животных

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов со своей соперницей Камалой Харрис обратил внимание на широко растиражированный за последние дни слух о том, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилде в штате Огайо якобы похищают у местных жителей домашних животных и употребляют их в пищу. Трансляцию дебатов вел телеканал ABC News.

По словам политика, в этом населенном пункте нелегальные мигранты «едят» собак и кошек.

«Они едят домашних животных людей, которые там живут», — сказал он.

В ответ модератор дискуссии заявил Трампу, что телеканал связался с властями Спрингфилда, которые опровергли данный слух.

11 сентября вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто заявил, что вице-президент страны и кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис наряду с нынешним президентом Джо Байденом из-за своей миграционной политики уничтожили «всякое подобие суверенитета» Америки.

Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года.

Ранее Трампа огорчило нежелание мигрантов из «хороших» стран приезжать в США.