В Санкт-Петербурге потушили пожар в здании спортклуба

В МЧС России заявили, что пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Санкт-Петербурга полностью потушен. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что пожар, происходящий на площади 800 квадратных метров, в здании размером 80 на 40 метров по адресу Южная дорога, дом 9, был полностью потушен.

До этого сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игоря Улубикова, тушение пожара затруднялось тем, что кровля здания состояла из нескольких уровней и была покрыта горючими полимерными материалами.

На момент возгорания спортивный центр не использовался. В результате возгорания никто не пострадал.

Вечером 10 сентября сообщалось, что возле «Газпром арены» в Санкт-Петербурге начался сильный пожар.

Мощные клубы дыма были видны издалека. По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на крышу соседнего здания.

Ранее в Москве произошел пожар в здании ВГИК.