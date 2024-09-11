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Профессор предупредила, чем грозит «жизнь в cети»

Черниговская: не выходящие из сети не понимают бесповоротности многих шагов

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Depositphotos

Люди, погруженные в игры и социальные сети, зачастую не осознают реальности и серьезности своих поступков. Такое мнение в интервью РИА Новости выразила директор Института когнитивных исследований СПбГУ и академик РАО Татьяна Черниговская.

Она приняла участие в двух международных форумах о сознании, где собрались ведущие эксперты со всего мира. В 2023 году в Дхарамсале прошла первая конференция «Сознание животных» с участием далай-ламы, а в 2024 году в Катманду состоялась расширенная конференция на тему «Как изучать и понимать сознание не у людей», включая искусственный интеллект. Научным организатором этих мероприятий выступил известный российский нейрофизиолог Константин Анохин.

Черниговская отметила, что хотя некоторые компьютерные игры развивают мышление и реакцию, чрезмерное увлечение насильственными играми может быть опасным.

По ее словам, те, кто живет в виртуальном мире, не понимают, как устроен реальный мир и его трагичность.

Отвечая на вопрос о том, почему подобного эффекта не наблюдалось в прошлом, когда дети играли в «войнушку», она предположила, что современные компьютерные игры создают более реалистичные имитации с использованием технологий дополненной реальности.

Нейроученый также отметила, что выросло поколение людей, у которых практически нет опыта реального общения и социализации.

Ранее профессор Черниговская заявила, что биологическое бессмертие невозможно и не нужно.

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