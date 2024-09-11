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Имущество бывшего главного нарколога России Брюна арестовали

ТАСС: суд арестовал имущество экс-главного нарколога Минздрава России Брюна

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Суд арестовал имущество экс-главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

Согласно документам, суд также наложил арест на имущество других фигурантов дела, в том числе бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова.

Отмечается, что собственникам или владельцам арестованного имущества запрещено распоряжаться им. В материалах не говорится, какие именно объекты недвижимости арестованы у Брюна. У Якушева арестовали квартиру, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания. Суд наложил арест на имущество фигурантов для обеспечения приговора в части взыскания штрафа и возможного гражданского иска. Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы признан потерпевшей стороной по делу Брюна. Это медучреждение в случае обвинительного приговора может требовать возмещение ущерба.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года.

СМИ сообщали, что уголовное дело возбудили после скандала 2019 года, когда в России должен был вступить в силу новый регламент получения медицинских справок для ГИБДД. Брюн активно выступал за то, чтобы все водители сдавали анализ на CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин). Это маркер, который может указывать на хронический алкоголизм.

Покупать оборудование и реагенты, необходимые для выявления маркера CDT в биологических жидкостях, региональным медучреждениям помогала компания «Медиатрейд». Ее основателем является Якушев, с которым Брюн якобы имеет тесные связи.

Приборы для таких анализов стоят дорого и есть не во всех профильных учреждениях. В итоге обязательный тесты на CDT вводить не стали.

Ранее директора российского детского лагеря задержали за крупное мошенничество.

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