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Госдеп предрек Украине сложную зиму

Госдеп: предстоящая зима будет тяжелой для Украины из-за отключений света

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии. Об этом сообщает РБК.

По словам Пайатта, Украина лишилась порядка половины от всех генерирующих мощностей. Он добавил, что западные партнеры Киева выделят средства на поддержку энергетического сектора страны, но это не поможет избежать отключений электричества.

По его словам, Киев сможет довести мощности приблизительно до 15 гигаватт, что на три гигаватта меньше, чем необходимо этой зимой.

Накануне замминистра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что власти страны рассматривают вариант переноса энергосетей под землю.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024-2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Ранее Еврокомиссия выделила €40 млн на энергоинфраструктуру Украины.

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