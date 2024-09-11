В интернете опубликовали кадры прорыва российских войск в Курской области

Штурм села Снагость Курской области российскими десантниками попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

На кадрах показано, как бронетехника движется по дороге, выезжает на поле, а после врывается в населенный пункт. Возглавляют атаку танк и боевая машина десанта (БМД) с антидроновыми козырьками.

В публикации подчеркивается, что штурм проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Канал отмечает, что украинской стороне не удалось выстроить в населенном пункте оборонительные рубежи, в результате десантникам удалось прорваться в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

Накануне временно исполняющий обязанности Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе сбили авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в Минобороны РФ сообщили, что экипажи Ка-52М нанесли удар ракетами по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее ВС России отразили шесть атак в Курской области.