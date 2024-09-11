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Половине россиян поездки помогают в борьбе с осенней хандрой

Россиянам бороться с осенней хандрой помогают поездки в Петербург и Калининград

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Алексей Даничев/РИА Новости

Более половины опрошенных (51%) уверены, что путешествие помогает им пережить сезонную хандру. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из них 30% уверены, что любой выезд, независимо от места, оказывает положительный эффект на их ментальное состояние, 12% видят позитивную динамику своего состояния после зарубежных вояжей, 7% видят прогресс только, если побывали на море, и 2% чувствуют приободрение после вылазки в горы. При этом 27% ответивших считают, что от осеннего уныния путешествия не спасают, а 22% соотечественников и вовсе никакой сезонной хандрой не страдают.

«Самыми популярными направлениями для краткосрочных поездок, повышающих настроение, на взгляд россиян, стали: Санкт-Петербург (его предпочли бы 28% респондентов), Калининград (его выбрали 24% ответивших), Владивосток (туда отправились бы 12%), Казань (приглянулась 11% соотечественников), Ярославль (посмотрели бы 7%). На Иркутске, Москве, Благовещенске остановили свой выбор 15% жителей страны, распределившись поровну, и Астрахань пришлась бы по вкусу 3%», — прокомментировала Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Большинство опрошенных (38%) потратили бы на короткий приободряющий уикенд осенью около 40 тыс. рублей. 33% готовы расстаться с суммой в 20 тыс., 17% смогут выделить на эти цели 83 тысячи, 8% возможно потратят 150 тыс. и еще 4% 230 тыс. руб.

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