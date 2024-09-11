Названы пять российских городов, где больше всего стоят в пробках

Согласно опросу, проведенному кикшерингом МТС Юрент, чаще всего время в пробках проводят жители Москвы (17%), Санкт-Петербурга (11%) и Екатеринбурга (9%). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В топ-5 городов, жители которых чаще всего попадают в транспортные заторы, также вошли Самара (8%) и Новосибирск (7%).

Интересно, что, передвигаясь на общественном транспорте, попадает в пробки каждый второй опрошенный (52%). Среди представителей городов чаще всего с проблемой попадания общественного транспорта в дорожные заторы сталкивались представители Самары (20%), Москвы (17%), в равных долях Новосибирска и Екатеринбурга (9%), а также Казани (7%).

В каждом третьем случае дорога из пункта А в пункт Б в рамках одного города-миллионника с учетом пробок занимает у опрошенных свыше 40 минут. Так, чаще всего о долгих поездках заявляют жители Москвы (13%), Самары (11%), Екатеринбурга (10%), Санкт-Петербурга (9%) и Новосибирска (7%).

«В МТС Юрент также отмечают рост числа поездок по транспортному сценарию в текущем сезоне. Это означает, что самокаты чаще используют не как развлечение, а как транспортное средство в качестве альтернативы общественному транспорту или личному автомобилю. Речь идет о поездках от дома до метро, от дома до офиса, до спортзала, супермаркета, торгового центра, салона красоты. В разгар сезона средний процент таких целевых поездок по стране составляет до 85% от общего количества. Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой», — прокомментировал генеральный директор МТС Юрент Иван Туринге.

Только пятая часть опрошенных задумываются о том, чтобы в пробках проводить время с пользой. Почти половина опрошенных проводят время в соцсетях (42%), еще 26% занимаются скроллингом новостей, а 13% просто думают. Лидерами среди российских городов по использованию соцсетей в пробках стали Москва (24%), Самара (18%), Ростов (14%), в равных долях Казань и Санкт-Петербург (12%).

Ранее россиянам рассказали, как не дать себя обмануть при удаленной покупке машины.