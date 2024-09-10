В Москве пьяный пассажир напал на сотрудника метро и разорвал ему рубашку

В Москве мужчину задержали за дебош в вестибюле метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на станции метро «Электрозаводская». Россиянин прошел в вестибюль вместе со знакомым, сотрудники сразу обратили на них внимание и остановили. По данным источника, мужчина напал на женщину, после чего у него произошел конфликт с работниками, переросший в драку.

«Метрополитеновцу порвали рубашку. Буйного удалось скрутить до приезда полиции», – сообщается в публикации.

Известно, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Личность подозреваемого установили, вскоре его допросят.

До этого в Москве девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что около станции «Волжская» ее попытался изнасиловать иностранец. Она смогла дать отпор, после чего неизвестный сбежал. На данный момент его ищут.

Ранее мужчина избил пассажира метро на станции «Кленовый Бульвар».