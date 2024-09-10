Глава поселения в Новой Москве внезапно умер после победы на выборах

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов внезапно умер после победы на прошедших выборах. Об этом сообщается на сайте администрации поселения.

В публикации не уточняется причина смерти Гасанова.

С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское. С 2020 года являлся директором Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры и спорта Воскресенское».

Заместитель руководителя культурного учреждения Вадим Крылов в комментарии Telegram-каналу msk1_news подчеркнул, что давно был с ним знаком, а также охарактеризовал Гасанова как хорошего руководителя. Он подчеркнул, что за время его работы Воскресенское преобразилось, при его содействии была сделана набережная, благоустройство, обновлен Дом культуры, в котором сделали капитальный ремонт, открылись кружки и секции, а также «все остальное».

В июне ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве.

Ранее в Белгородской области погиб замглавы Корочанского района.